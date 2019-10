Radfahrer und Landwirte : Aktion wirbt für mehr Miteinander auf der Apfelroute

Alfter Auf der Rheinischen Apfelroute sind regelmäßig viele Radfahrer unterwegs. Dabei kommt es häufig zu Konflikten mit Landwirten. Nun sollen Piktogramme für ein besseres Miteinander auf der Strecke werben.

Mit Thomas Baumann, Projektleiter der Rheinischen Apfelroute, und Ursula Schüller, die in Alfter für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Mobilitätsmanagement zuständig ist, stellte er das erste Piktogramm an der Kreuzung Rheinweg/Dompfaffenweg in Alfter vor. Auch Ulrich Timmer von der Landwirtschaftskammer und der Gielsdorfer Landwirt Herbert Klein waren am Mittwochmorgen bei der Präsentation dabei.