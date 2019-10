Studienjahr 2019/2020 : 31 Alanus-Studenten erhalten Stipendium

Die 31 Stipendiaten mit Freunden und Förderern des Deutschlandstipendiums vor der Alanus Hochschule in Alfter.

Alfter Die Alanus Hochschule vergibt 31 Deutschlandstipendien. Der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes geht an Takashi Sonoda.

"Das Stipendium hat mir einen Freiraum geschaffen, durch den ich einen ganz anderen Fokus auf mein Studium legen konnte", sagte Vorjahrespreisträgerin Lina Petry, die an der Alanus Hochschule im Bachelorstudiengang Philosophy, Arts and Social Entrepreneurship (PHASE) studiert. Zu den seit 2012 an der Hochschule mit dem Deutschlandstipendium bisher geförderten 173 Studenten kamen mit einer feierlichen Übergabe 31 weitere für das Studienjahr 2019/2020 hinzu. Sie erhalten eine Förderung von 300 Euro monatlich.