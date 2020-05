Prozessbeginn in Bonn : Troisdorfer warf Fleischerbeil auf Wachmann

Prozessbeginn in Bonn

Bonn/Troisdorf Sein Werkzeug war ein Beil. Damit knackte ein 29-jähriger Troisdorfer nachts einen Kantinen-Automaten und setzte es zur Abwehr ein, als er ertappt wurde. Seit Dienstag steht er wegen schweren räuberischen Diebstahls vor dem Bonner Landgericht.

Die Tatwaffe steckte in zwei handelsüblichen Papp-Versandtaschen, und zur Sicherheit war das Asservat auch noch dick in Klarsichtfolie gewickelt: Der Vorsitzende Richter der 1. großen Strafkammer, Jens Rausch, reichte das Fleischerbeil mit dem quietschgelben Griff seinen Richterkollegen und den Vertretern von Verteidigung und Anklage zur Begutachtung weiter.

Am Dienstagmorgen hat vor dem Bonner Landgericht der Prozess gegen einen 29-jährigen Troisdorfer begonnen, dem zur Last gelegt wird, mit dem Beil zunächst den Kaffeeautomaten einer Kantine geknackt und anschließend einen herbeigeeilten Wachmann bedroht zu haben . Anklage: schwerer räuberischer Diebstahl.

Richter verliest eine Stunde lang 24 Vorstrafen

Allzuviel Zeit hat der Angeklagte offenbar noch nicht in Freiheit verbracht: „Seit ich ihn kenne, haben wir so ein ewiges Rein-Raus“, sagte sein Anwalt. 24 Einträge enthält seine Akte.

Vom Schwarzfahren bis zu räuberischer Erpressung reichte die Bandbreite der Taten, die meist in Zusammenhang mit der Drogensucht des Angeklagten standen. „Auf legalem Weg konnte ich nicht annähernd meine Sucht finanzieren“, hieß es dazu in einer von seinem Anwalt verlesenen Erklärung. Abgestritten habe er die Vergehen eigentlich nie, so der Verteidiger weiter.