Täter schlug mit Spaghetti-Eis-Presse zu : Prozess nach Überfall auf Sankt Augustiner Eisdiele beginnt

Sankt Augustin Mit einem Komplizen, der bis heute unbekannt ist, soll ein 39-jähriger Sankt Augustiner im Winter 2016 eine Eisdiele in Menden überfallen haben. Das Duo ging brutal vor. Die Anklage lautet auf räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung. Demnächst beginnt der Prozess in Bonn.

Um den Mittäter zu finden, wurde mehrere Jahre intensiv, aber letzten Endes erfolglos ermittelt. So steht Anfang Juni ein 39-Jähriger alleine wegen des Überfalls auf eine Sankt Augustiner Eisdiele vor dem Bonner Landgericht. Der Hergang lässt den Gedanken an Schutzgelderpressung aufkommen, eine Verbindung zu organisierter Kriminalität konnten allerdings weder Staatsanwaltschaft noch Justiz bestätigen. Die Tat ereignete sich kurz nach 14 Uhr am 3. November 2016. Es befand sich gerade kein Gast in der Eisdiele im Augustiner Ortsteil Menden.