Ermittlungen wegen Sachbeschädigung : Feuer auf Friedhof in Sankt Augustin richtet Schaden an

Feuer auf Friedhof in Sankt Augustin richtet Schaden an

In der Nacht zu Mittwoch brannte es auf einem Friedhof in Sankt Augustin. (Symbolbild). Foto: dpa/Heiko Lossie

Sankt Augustin In der Nacht zu Mittwoch hat es auf einem Friedhof in Sankt Augustin gebrannt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

In der Nacht zu Mittwoch hat es auf dem Friedhof Menden-Süd an der Meindorfer Straße in Sankt Augustin gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brannte dort gegen 1.20 Uhr eine Grünfläche mit Baumbestand und eine Zaunanlage. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.