Corona-Krise : Siegburg stellt vorsorglich Kühlcontainer am Friedhof auf

In Siegburg wurde ein neuer Kühlcontainer aufgestellt. Foto: Peter Kölschbach

Siegburg Die Stadt Siegburg wappnet sich für den Ernstfall: Ein Container erweitert seit Mittwochmorgen die Kühlmöglichkeiten auf dem Nordfriedhof. Bürgermeister Franz Huhn spricht von einer vorsorglichen Maßnahme.

Die Stadt Siegburg möchte vorbereitet sein, sollte sich die Lage in Coronazeiten zuspitzen: Deswegen hat sie am Mittwochmorgen die Kapazitäten zur Kühlung Verstorbener auf dem Nordfriedhof erhöht. Ein großer Autokran hat einen Kühlcontainer am Morgen angeliefert und an der Alten Lohmarer Straße aufgestellt. Dazu war die Straße zeitweise gesperrt. „Wir haben hier normalerweise elf Kühlmöglichkeiten“, sagt Siegburgs Bürgermeister Franz Huhn auf Nachfrage. Mit dem angemieteten Container seien nun 24 weitere hinzugekommen.

Es seien Bilder aus Bergamo und der unwürdige Umgang mit vielen Toten gewesen, die ihn zu diesem präventiven Schritt bewogen hätten, erklärt Huhn. „Wir haben im Krisenstab beraten, was wir unternehmen können, um solche Szenen in Siegburg zu verhindern“, sagt er. In der Krise müsse man immer vor der Lage und nach der Lage denken. Die neuen Kühlcontainer am Nordfriedhof seien daher zunächst rein vorsorglich aufgestellt worden. „Ich hoffe, dass sie nie genutzt werden“, so Huhn.

Vorsorgliche Maßnahme

Noch hat es in Siegburg keinen Coronavirus bedingten Todesfall gegeben. Stand Dienstagabend sind 23 der insgesamt 57 bestätigten Coronafälle wieder genesen. „Die Situation kann sich mit einer Infektion in einem unserer Altenheime aber schlagartig ändern“, sagt Huhn. Das habe sich in den vergangenen Tagen gezeigt. Für diesen Fall wolle er vorbereitet sein. Bislang habe es in den von der Stadt verantworteten Seniorenheimen vier Menschen mit Symptomen gegeben, die allerdings alle negativ getestet worden seien. „Wir strukturieren die Arbeit in unseren Heimen augenblicklich um“, so der Bürgermeister. So würden dort durch Schleusen und separate Zugänge getrennte Bereiche eingerichtet: für Neuaufnahmen, die dort vorsorglich zwei Wochen in Quarantäne blieben, für Infizierte und für alle anderen. „Das Personal ist fest den einzelnen Bereichen zugeordnet“, erklärt Huhn weiter.