Ohne Führerschein : 17-Jähriger baut unter Drogeneinfluss Unfall mit Motorroller

Sankt Augustin Ein 17-Jähriger war in der Nacht auf Sonntag mit einem mutmaßlich geklauten Motorroller unterwegs und baute einen Unfall. Der junge Mann hatte keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Ein 17-Jähriger aus Sankt Augustin hat in der Nacht auf Sonntag gleich mehrere Straftaten begangen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 03.20 Uhr ist der Jugendliche auf der Siegburger Straße in Sankt Augustin mit einem Motorroller in ein geparktes Auto gefahren.