Nahe der A3 : Feuerwehreinsatz in Niederpleis wegen Brand im Pleiser Wald

Feuerwehreinsatz in Niederpleis wegen Brand im Pleiser Wald

Waldbrand in Sankt Augustin Niederpleis. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin-Niederpleis Am Samstagnachmittag sind etwa 100 Quadratmeter Waldfläche im Pleiser Wald in Flammen geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer aber schnell unter Kontrolle.

Nahe der A3 hatte am Samstagnachmittag eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern im Pleiser Wald in Sankt Augustin-Niederpleis gebrand. Die Feuerwehr musste sich einen Weg durch die Büsche schlagen, ehe sie an der Brandstelle mit den Löscharbeiten beginnen konnte. Wegen des schlechten Zugangs zur Gefahrenstelle war Verstärkung angefordert worden.