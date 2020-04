Auch Radfahrer und Fußgänger betroffen : Unterführung zwischen Hennef und Niederpleis ist komplett gesperrt

Sankt Augustin/Hennef Die Vollsperrung der Unterführung zwischen Hennef und Niederpleis betrifft den Autoverkehr sowie Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen. Die Hennefer Ortsgruppe des ADFC beklagt das Fehlen einer Umleitungsbeschilderung.

Die Vollsperrung dieses Abschnitts, die auch Radfahrer und Fußgänger betrifft, soll laut Sebastian Bauer, Sprecher der Niederlassung Rhein-Berg, noch bis zum 9. Juni, die für Radfahrer und Fußgänger bis voraussichtlich Ende April andauern. Eine Umleitung für Lkw zu den dort liegenden Firmen ist ausgeschildert und erfolgt über die Bonner-, die Schützen- und die Stoßdorfer Straße in Hennef sowie die Frankfurter- und Hauptstraße in Sankt Augustin.

Beliebte Radverbindung zwischen Hennef und Niederpleis gekappt

Allerdings fehlt eine Umleitungsbeschilderung für Radfahrer und Fußgänger, beklagt Sigurd van Riesen, Sprecher der Hennefer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). „Wir waren sehr verwundert darüber, dass die als Radverbindung sehr beliebte Gemeindestraße von Hennef nach Niederpleis gesperrt wurde, ohne dass eine entsprechende Umleitungsbeschilderung aufgestellt wurde“, sagte van Riesen. Die Straßenverkehrsabteilung der Stadt Hennef hatte auf Anfrage bereits mögliche Umleitungsvorschäge für Radler und Fußgänger gemacht, nämlich in Sankt Augustin über die Straßen „Am Rosenhain“ und „Prinz-Eugen-Straße“ von und zur „Frankfurter Straße“ sowie in Hennef über die „Heidestraße“ in Stoßdorf. Genau diesen Umleitungsvorschlag unterbreitet Straßen.NRW nun auf einem Handzettel, der seit Donnerstag an Anwohner verteilt wird.