Sankt Augustin-Buisdorf : 51-jähriger Bonner bei Motorradunfall schwer verletzt

Am Sonntagmittag ist ein 51-Jähriger bei einem Motorradunfall in Sankt Augustin-Buisdorf schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er um 12.30 Uhr auf der Frankfurter Straße aus Hennef in Richtung Siegburg. Als der Mann aus Bonn in Höhe der Straße „An der Autobahn“ einen Pkw sowie ein Moped überholen wollte, drehte sein Hinterrad vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers durch, sodass er die Kontrolle über sein Krad verlor.