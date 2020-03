Einwegzubehör für Beatmungsgeräte : Sankt Augustiner Firma beliefert Krankenhäuser in ganz Deutschland

Sankt Augustin Die Sankt Augustiner Firma Intersurgical liefert Einwegzubehör für Beatmungsgeräte an Krankenhäuser in ganz Deutschland. Sollten hier die Abläufe ins Stocken geraten, könnte das gravierende Folgen für Krankenhäuser haben.

Der Druck, der auf dem Mittelständler lastet, ist enorm: „Der Auftragseingang hat sich in den vergangenen zwei Wochen nahezu verdreifacht“, sagt Siegburg. „Wir arbeiten am Limit.“ Drei bis vier Lastwagen aus dem Hauptwerk des Unternehmens in Litauen kommen jeden Tag in Sankt Augustin an. Von hier aus werden die Produkte wie Beatmungsschläuche, Filter, Steckverbindungen und Beatmungsmasken verpackt und an Krankenhäuser und medizinische Fachhändler ausgeliefert. Studentische Aushilfen unterstützen dabei das Team von derzeit 58 Intersurgical-Mitarbeitern in Sankt Augustin. „Uns ist die Verantwortung sehr bewusst“, sagt Siegburg. „Die Mitarbeiter leisten tolle Arbeit, niemand ist mehr im Urlaub, alle legen Sonderschichten ein.“