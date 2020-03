Anklage gegen 52-Jährigen : Troisdorfer attackierte Wachmann mit Fleischerbeil

Bonn/Troisdorf Ein 52-jähriger Troisdorfer soll bei einem Einbruch in eine Kantine in Troisdorf einen Wachmann attackiert haben. Dabei soll er auch ein Fleischerbeil nach ihm geschleudert haben. Der Mann muss sich demnächst vor Gericht verantworten.

Wegen schweren räuberischen Diebstahls muss sich demnächst ein 52-jähriger Mann aus Troisdorf vor dem Bonner Landgericht verantworten: Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 19. April des vergangenen Jahres den Kaffeeautomaten in der Kantine eines Troisdorfer Gewerbeparks aufgebrochen zu haben .

Ganz so harmlos, wie sich die Tat zunächst anhört, war der Vorfall allerdings laut Anklage nicht: Mit einem Fleischerbeil bewaffnet soll sich der Mann gegen halb vier Uhr nachts Zugang zu den Kantinenräumen verschafft haben. Dort angekommen soll er das Hackebeil benutzt haben, um einen großen Kaffeeautomaten anzugehen. Tatsächlich schaffte er es, mit dem ungewöhnlichen Tatwerkzeug den Automaten zu knacken und dem Gerät die beiden Münzgeldbehälter zu entnehmen. Den Inhalt des ersten – 254,60 Euro in Hartgeld – hatte er wohl gerade in eine mitgebrachte Tasche befördert, als ein wahrscheinlich durch den Lärm auf den Plan gerufener Wachmann in der Kantine auftauchte. Der forderte den mutmaßlichen Einbrecher auf, das Geld zurückzugeben.