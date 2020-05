Zwei jugendliche Beifahrer : 14-Jähriger fährt mit Auto der Eltern durch Troisdorf

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 14-Jährigen mit dem Auto seiner Eltern gestoppt. Foto: DPA

Troisdorf Ein 14-Jähriger hat am Sonntagabend unbemerkt das Auto seiner Eltern entwendet und ist gemeinsam mit zwei Freunden durch Troisdorf gefahren. Einer der Beifahrer konnte bislang nicht identifiziert werden.

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 14-jährigen Autofahrer gestoppt, der unbemerkt das Fahrzeug seiner Eltern entwendet hatte und in Troisdorf mit zwei Beifahrern unterwegs war. Gegen 21.10 Uhr hatte sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet, dem die merkwürdige Fahrweise des Pkw aufgefallen war, teilte die Polizei am Montag mit.