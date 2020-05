Verstoß gegen Maskenpflicht : Männer greifen Polizisten in Troisdorfer Supermarkt an

Männer greifen Polizisten in Troisdorfer Supermarkt an

In Supermärkten herrscht Maskenpflicht. Zwei Männer in Troisdorf wollten sich daran aber nicht halten und verletzten zwei Polizisten. Foto: dpa/Christoph Soeder

Troisdorf Zwei Männer haben in einem Supermarkt in Troisdorf zwei Polizisten angegriffen und dabei schwer verletzt. Die beiden Angreifer im Alter von 35 und 38 Jahren hatten sich zuvor geweigert, eine Maske aufzusetzen.

Zwei Polizisten sind in einem Supermarkt in Troisdorf von zwei Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Die Beamten wurden am Samstagnachmittag in das Warenhaus am Theodor-Heuss-Ring gerufen. Dort hatten sich die beiden Männer im Alter von 35 und 38 Jahren geweigert, gemäß der Corona-Regelungen einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.