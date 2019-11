Fünf Fahrzeuge beteiligt : Vier Verletzte bei Unfall auf A3 in Lohmar

Auf der A3 hat sich am Freitagabend in Höhe Lohmar ein Unfall ereignet. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Bei einem Unfall auf der A3 wurden am Freitagabend in Höhe Lohmar vier Menschen verletzt. Wie es zu dem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen kam ist noch unklar. Die Polizei hat erste Ermittlungen aufgenommen.

Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A3 wurden am Freitagabend in Höhe Lohmar laut Polizei vier Menschen leicht bis mittelschwer verletzt. In den Autos saßen insgesamt sieben Menschen. Die Verletzten, die in zwei der beteiligten Autos saßen, wurden in Krankenhäuser gefahren.