Polizei ermittelt : Unbekannte brechen in Metzgerei in Hennef ein

Unbekannte brechen in Metzgerei in Hennef ein

Hennef-Uckerath Mit einem vierstelligen Geldbetrag sind noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Metzgerei in Hennef-Uckerath geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Noch unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in eine Metzgerei in Hennef-Uckerath eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter in der Zeit von Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, die gläserne Haupteingangstür auf und suchten im Inneren des Geschäftes an der Westerwaldstraße nach Beute.