Unfall bei Bauarbeiten : Kran stürzte auf Haus in Ruppichteroth

Ruppichteroth Ein Kranfahrzeug ist in Ruppichteroth auf ein Hausdach gekippt. Verletzt wurde dabei niemand. Mit Hilfe eines zweiten Krans wurde der verunglückte Kran wieder geborgen.

Ein 36 Tonnen schweres Kranfahrzeug ist am Donnerstagvormittag auf ein Hausdach in Ruppichteroth gestürzt. In der Straße „Zum Sperber“ kippte der Kran bei Arbeiten auf das anliegende Gebäude. Während des Vorfalls befanden sich drei Menschen in dem Haus. Die Feuerwehr räumte daraufhin das Wohnhaus. Verletzt wurde dabei nach Angaben der Einsatzleitung glücklicherweise niemand. Mit Hilfe eines zweiten Krans wurde das umgekippte Fahrzeug wieder geborgen.