Wohnhausbrand : Zwei Hunde sterben bei Feuer in Siegburg-Heide

In Lohmar hat es in einem Haus gebrannt. Zwei Hunde starben dabei. Foto: Christof Schmoll

Siegburg Die Feuerwehr hat es am Montag mit einen Hausbrand in Siegburg-Heide zu tun gehabt. Zwei Hunde wurden in dem Gebäude tot aufgefunden. Menschen kamen nach ersten Angaben nicht zu Schaden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von genral-anzeiger-bonn.de

In Siegburg-Heide ist es am Montagmittag zu einem Brand gekommen, bei dem zwei Hunde zu Tode kamen. Gegen 13.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Brand in das Mehrparteienhaus in der Derenbachstraße gerufen.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte nahmen eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Hauses wahr, das vollumfänglich brannte. Daraufhin schlugen sie die Scheibe der Balkontür ein und begannen im Haus mit den Löscharbeiten. Das Wohnzimmer war zu dem Zeitpunkt bereits komplett ausgebrannt.

Zwei Hunde wurden nach ersten Informationen von vor Ort leblos im Schlafzimmer des Hauses aufgefunden. Menschen wurden demzufolge nicht verletzt.

Foto: Christof Schmoll In Lohmar hat es in einem Haus gebrannt. Zwei Hunde starben dabei.

Foto: Christof Schmoll In Lohmar hat es in einem Haus gebrannt. Zwei Hunde starben dabei.

Foto: Christof Schmoll In Lohmar hat es in einem Haus gebrannt. Zwei Hunde starben dabei.

Foto: Christof Schmoll In Lohmar hat es in einem Haus gebrannt. Zwei Hunde starben dabei. zurück

weiter