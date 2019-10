Unfall in Much : Rollerfahrer kollidiert mit Dachs und stürzt

Much Ein 56-jähriger Motorrollerfahrer ist in der Nacht zu Mittwoch in Much mit einem ausgewachsenen Dachs kollidiert. Der Mann überschlug sich mit seinem Zweirad und erlitt Verletzungen.

Ein 56 Jahre alter Motorrollerfahrer hat sich bei einem Unfall in der Nacht zu Mittwoch in Much leichte Verletzungen zugezogen. Laut Mitteilung der Polizei war der Zweiradfahrer gegen 0.15 Uhr nach der Arbeit auf dem Heimweg und befuhr die Landstraße 352 in der Ortslage Feld. Als plötzlich ein Dachs die Fahrbahn querte, konnte der Nümbrechter nicht mehr ausweichen: Er erfasste das ausgewachsene Tier und überschlug sich in der Folge mit seinem Roller.