Auf der L288 : 65-Jähriger erfasst Fußgänger in Lohmar mit Auto

65-Jähriger erfasst Fußgänger in Lohmar mit Auto

Lohmar Zu einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in Lohmar gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hat ein abbiegender Autofahrer einen 51-jährigen Fußgänger übersehen und angefahren.

Der Fußgänger aus Lohmar kam mit leichten Verletzungen davon. Der Polizei zufolge ist der 65-jährige Autofahrer von der Höhenstraße in Lohmar nach links auf die Landstraße 288 (L288) in Richtung der Autobahnauffahrt auf die A3 abgebogen. Er sei langsam über die Grünlicht anzeigende Ampelanlage gefahren. Währenddessen überquerte der 51-Jährige die L288 in Richtung der gegenüberliegenden Gaststätte, die Fußgängerampel zeigte ebenfalls Grünlicht.