Kreuz Meckenheim : Mehrere Fahrzeuge kollidieren bei Unfall auf A61

Auf der A61 wurden in Folge eines Unfalls zwei Fahrstreifen gesperrt.

Rheinbach Zwischen Rheinbach und dem Kreuz Meckenheim ist es am Freitagnachmittag auf der A61 zu einem Unfall gekommen. Mehrere Fahrzeuge waren daran beteiligt.

Wie die Feuerwehr Rheinbach mitgeteilt hat, sind am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der A61 in Höhe des Kreuz Meckenheim mehrere Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt worden.