Auto fährt in Gegenverkehr : Mann stirbt nach Frontalunfall in Ruppichteroth

Ruppichteroth Schwerer Unfall auf der K55: In Ruppichteroth ist ein Auto in den Gegenverkehr gefahren und dabei mit einem anderen Wagen frontal zusammengestoßen. Dabei wurde ein Mann tödlich verletzt.

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Kreisstraße 55 in Ruppichteroth ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 51-Jährige erlitt bei dem Unfall am Montagabend gegen 19.40 Uhr tödliche Verletzungen. Der andere Autofahrer, ein 49-jähriger Mann, kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.