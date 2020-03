Zwei Tote : Briten sterben bei Unfall nahe des Nürburgrings

ADENAU Zwei Todesopfer hat am frühen Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall auf der B258 bei Müsch gefordert. Die zwei Briten waren auf dem Weg zum Nürburgring.

Zwei Briten sind am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der B 258 bei Müsch ums Leben gekomen. Die Polizei in Adenau schildert den Unfallhergang so: „Gegen 4.20 Uhr befuhr ein 35-jähriger britischer Staatsangehöriger mit seinem Seat die B 258 von Blankenheim kommend in Fahrtrichtung Nürburgring. 200 Meter vor der späteren Unfallstelle überholte er einen Pkw. Einige Meter nach dem Überholvorgang kam er dann vemutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte an der dortigen Schutzplanke entlang. Anschließend hob der Seat ab, flog über die Schutzplanke, prallte gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen.“