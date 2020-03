Unfall in Königswinter : Mann prallt mit Auto frontal gegen Baum

In Königswinter-Stieldorf ist es am späten Montagabend zu einem Unfall gekommen. Foto: Ulrich Felsmann

Königswinter Auf seiner Fahrt in Richtung Stieldorf ist ein Mann am späten Montagabend mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Am Montagabend ist der Fahrer eines VW mit seinem Wagen von der Birlinghovener Straße in Königswinter abgekommen und und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich am späten Abend gegen 22.30 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve hineingefahren, als er in Richtung Stieldorf fuhr.