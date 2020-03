Wohnhäuser von Überflutung bedroht : Hochwasser sorgt für Rettungseinsätze im Rhein-Sieg-Kreis

Die Agger führt deutliches Hochwasser, wie in Lohmar zu sehen ist. Foto: Christof Schmoll

Siegburg/Hennef/Lohmar Im Rhein-Sieg-Kreis führen Sieg und Agger deutliches Hochwasser. In den Ortsteilen Siegburg-Seligenthal und Lohmar-Wahlscheid drohen Wohnhäuser überflutet zu werden. In Hennef sollen Dammbalken die Innenstadt schützen.



In Siegburg sind Feuerwehr und THW im Einsatz, um ein Wohnhaus am Rüdemichweg im Stadtteil Seligenthal vor der Überflutung durch Hochwasser zu retten. Der Wahnbach ist über die Ufer getreten. Am Mittwochabend sollte durch das THW ein sogenanntes Beaver-System, ein 40 Meter langer Schlauch, der als Damm dient, errichtet werden.

Dadurch soll das letzte Haus am abschüssigen Rüdemich vor dem Wasser geschützt werden. Das sagte Ralf Beyer vom THW dem GA vor Ort. Außerdem sollen nach GA-Informationen aus der Wahnbachtalsperre 13 statt elf Kubikmeter Wasser pro Sekunde abgelassen werden, weil die Sperre die Wassermassen sonst nicht tragen könnte.

In Siegburg-Seligenthal wird ein Beaver-Damm errichtet. Foto: Alf Kaufmann

Auch in Lohmar-Wahlscheid drohte am Mittwoch ein Wohnhaus unterhalb eines Hanges überflutet zu werden. Die Agger führt seit Mittwoch Hochwasser: War sie am Morgen noch in ihrem 15 Meter breiten Bett, ist sie am Abend etwa 200 Meter breit.

Die Feuerwehr hat in Wahlscheid eine Sandsackbarriere verlegt, um Schäden abzuwenden. Möglichweise seien Kanalisierungen eines kleinen Baches zugesetzt, so dass sich das Wasser oberirdisch aufstaut, hieß es vor Ort von den Wehrleuten.

Der Wasserstand am Pegel Lohmar beträgt am Mittwochabend rund 375 Zentimeter, gestern waren es noch 125. Die Feuerwehr sprach angesichts des beeindruckenden Anblicks bereits von der „Lohmarer Seenplatte“.