Gesellschaftskritik erwünscht : Das ist die Gewinnerin des Jugendkunstpreises im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis Lea-Sue Zorlu vom Gymnasium Siegburg Alleestraße hat mit ihren reißenden Bestien den Jugendkunstpreis gewonnen. Am Sonntag war Ausstellungseröffnung.

27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 15 und 19 Jahren schafften den Sprung in die engere Auswahl, darunter Avy Udalow, der sich nicht über eine Schule angemeldet hatte. Der 18-Jährige hat Spaß an der Malerei seit er einen Stift halten kann, meinte er lachend. Seit fünf Jahren arbeite er „professionell“, er wolle sich immer weiterentwickeln und verdiene sich mit dem Verkauf seiner Bilder auch schon ein paar Euro nebenbei.

Bei der Preisübergabe am Samstag im Kunsthaus Troisdorf durch Vizebürgermeister Rudolf Eich, Rainer Land, Amtsleiter Kultur und Sport beim Rhein-Sieg-Kreis, und Mike Baginy, Vorstand BBK Bonn Rhein-Sieg, konnten sich vor allem Meryem Karadeniz und Esra Gündogdu vom Kopernikus-Gymnasium in Niederkassel und Lea-Sue Zorlu freuen. Die 17- und 18-jährigen Niederkasselerinnen, die sich in der Q2-Qualifikationsphase befinden und in diesem Jahr das Abitur vor sich haben, holt sich den ersten Gruppenpreis mit sechs Stop-Motion-Filmen.