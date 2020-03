Frau schwer verletzt : 20-Jährige kollidiert in Windeck mit Taxi

Eine 20-Jährige wurde bei einem Unfall in Windeck schwer verletzt. Foto: Feuerwehr Windeck

Windeck Aus ungeklärter Ursache hat eine 20-Jährige am Mittwoch in Windeck-Mauel die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist in den Gegenverkehr geraten, wo sie mit einem Taxi kollidierte. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen.



Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 7 in Höhe von Windeck-Mauel ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 20-jährige Autofahrerin dabei schwer verletzt.

Die junge Frau war mit ihrem Smart-Roadster auf der Straße aus Richtung Leuscheid kommend in Richtung der Straße „Präsidentenbrücke“ unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug rechts von der Straße abkam, mit ihrem Wagen ins Schleudern kam und schließlich in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sie mit einem ihr entgegenkommenden „Mercedes Vito“-Taxi, das eine 44-jährige Windeckerin steuerte. Als Fahrgast hatte sie ein neun Jahre altes Kind an Bord.

