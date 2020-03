Rheinspange bei Niederkassel : Initiativen rüsten sich gegen die neue Rheinbrücke

Niederkassel Mehrere Bürgerinitiativen haben über die Pläne zur Rheinspange bei Niederkassel informiert. Die Initiativen sind gegen eine neue Brücke, sehen aber für sich einen großen Nachteil in dem Verfahren.

Susanne Reiß-Kober und Klaus Mehring von der Bürgerinitiative „Langeler Bürger gegen die Brücke durch den Auenwald“ begrüßten zur Informationsveranstaltung am Donnerstagabend gemeinsam mit Gerhard Renner von der Bürgerinitiative „Umweltfreundliche Verkehrsinfrastruktur für den Raum Köln-Bonn-Niederkassel-Troisdorf“ die Bürger in einer übervollen Rotunde.

„Wir haben einen mächtigen Gegner. Wenn wir noch Einfluß nehmen wollen, brauchen wir weitere Mitstreiter“, warb zu Beginn Susanne Reiß-Kober um Unterstützung. Ging es drei Tage zuvor bei der öffentlichen Fraktionssitzung der Niederkasseler CDU noch um die beste Lösung für eine aus ihrer Sicht notwendige Rheinquerung, so sahen die Mitglieder der Bürgerinitiativen, zu denen auch die Mitglieder der Niederkasseler BI „Bürger gegen die Brücke“ gehören, diese Notwendigkeit als bei Weitem nicht gegeben an. Ganz im Gegenteil, so der Tenor von zwei Umweltexperten, werde durch eine rund drei Kilometer lange vierspurige Autobahnbrücke mit anschließender Autobahn für täglich 60.000 Fahrzeugen, die Zerstörung eines FFH-Gebietes, sowie die Beschädigung von Natur-, Landschafts- und Wasserschutzgebieten in Kauf genommen. Besonders das FFH-Gebiet der Rhein-Fischschutzzone zwischen Bad Honnef und Emmerich wäre großen Belastungen ausgesetzt.