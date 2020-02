Von der Straße abgekommen : Mann bei Unfall in Windeck schwer verletzt

Mann bei Unfall in Windeck schwer verletzt

Windeck Ein Paketzusteller ist am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug auf der L333 in Windeck verunglückt. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Mann aus seinem Fahrzeug.

Schwere Verletzungen hat ein 30 Jahre alter Hennefer bei einem Unfall am Freitag gegen 8.45 Uhr auf der L333 in Windeck erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Mercedes Sprinter in Höhe der Ortschaft Distelhausen links von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgerutscht.