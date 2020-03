Feuerwehreinsatz in Lohmar : Anwohner löschten Balkonbrand in Wohnhaus selbst

Nicht mehr eingreifen musste die Feuerwehr in der Vila-Verde-Straße in Lohmar. Ein in Brand geratener Balkon war bereits von den Bewohnern rechtzeitig gelöscht worden. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Am Donnerstagnachmittag hat in der Vila-Verde-Straße in Lohmar ein Balkon gebrannt. Als die Feuerwehr zur Brandstelle kam, war das Feuer aber bereits gelöscht.



Von general-anzeiger-bonn.de

Bewohner eines Wohnhauses in der Vila-Verde-Straße haben mit ihrem Einsatz möglicherweise Schlimmeres verhindert. Blumenkübel auf einem Balkon im dritten Obergeschoss waren am Donnerstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mit vereinten Kräften konnten die Bewohner das Feuer jedoch löschen, bevor die Feuerwehr eintraf.