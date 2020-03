Mit Haftbefehl gesucht : Windecker ruft Polizei und wird selbst festgenommen

Windeck Am Dienstagmittag wurde ein Mann in Windeck festgenommen. Zuvor hatte er wegen eines Streits die Polizei selber alarmiert. Vergessen hatte er allerdings, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Am Dienstagmittag ist ein 25-jähriger Windecker in einen Streit mit einem Beschäftigten der Gesamtschule Windeck an der Hurster Straße geraten.