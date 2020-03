Planer informiert : Viele Varianten für die Rheinquerung bei Niederkassel

Niederkassel Ein Planer hat im Niederkasseler Ausschuss vor knapp 100 Zuschauern den Sachstand des Verfahrens zur Rheinquerung bei Niederkassel erläutert. Untersucht werden alle möglichen Varianten.

Die Stühle im Gästebereich waren trotz des Coronavirus alle besetzt. Knapp 100 Zuhörer fanden sich am Mittwochabend zur Sitzung des Niederkasseler Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses in der Aula des Kopernikusgymnasiums ein. Auf der Tagesordnung stand der Sachstandsbericht zur Rheinquerung. Etwas war jedoch anders als sonst. Alle Besucher mussten sich in ausgelegte Listen eintragen, falls ein Infektionsfall gemeldet werden sollte.