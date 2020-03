Unfall auf der L158 : Zwei Verletzte bei einer Pkw-Kollision in Bonn-Schweinheim

Bad Godesberg Am Samstagnachmittag sind bei einer Kollision zweier Pkw in Bad Godesberg-Schweinheim zwei Personen leicht verletzt worden. Unfallstelle war für den nachfolgenden Verkehr mehr als eine Stunde gesperrt.

Zwei Verletzte mussten nach einem Unfall auf der Marienforster Straße (L158) in Schweinheim in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in einer Kurve nahe dem Ortseingang von Alt-Godesberg.