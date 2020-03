Anlage „Sülztal“ bei Lohmar : Neuer Lkw-Parkplatz an A3 wird gut angenommen

Lohmar Der neue Autobahnparkplatz „Sülztal“ mit 50 Stellplätzen für Lkw an der Autobahn 3 bei Lohmar ist seit drei Monaten in Betrieb. Vor allem nachts ist die Anlage mit Lastwagen voll besetzt.

Drei Monate nach der Eröffnung des Autobahnparkplatzes „Sülztal“ an der A3 in Fahrtrichtung Köln zwischen Lohmar und Rösrath hat der Parkplatz offenbar seinen Zweck erfüllt: Allabendlich zum Beginn des Lkw-Nachtfahrverbots bleibt regelmäßig keiner der 50 Stellplätze für Lastwagen ungenutzt. Diese Beobachtungen bestätigt auch Sebastian Bauer, Pressesprecher der Regionalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßenbau NRW, in dessen Obhut der im Amtsdeutsch „PWC-Anlage“ genannte Parkplatz mit WC fällt: „Die Anlage ist nachts, soweit dies für unsere Kollegen ersichtlich ist, voll besetzt. Die zuständigen Mitarbeiter sehen die Anlage deshalb als gut angenommen.“

Die Lkw-Stellplätze sind 50 von insgesamt rund 3600 Stellplätzen, die laut Auskunft aus dem NRW-Verkehrsministerium im vergangenen Jahr im Bau waren. Sie sollen die allabendliche Not der Kraftfahrer lindern, einen sicheren Parkplatz für ihre großen Gespanne zu finden. So kommt es immer wieder vor, dass Lastwagenfahrer vor Beginn des Nachtfahrverbots auf Standstreifen und Ein- und Ausfahrten der Rastplätze sowie in Gewerbegebiete ausweichen müssen. So bietet der neue Parkplatz „Sülztal“ zwar keine Gastronomie und Duschen, wie sie an den Raststätten „Siegburg-Ost“ und „Königsforst“ vorhanden sind, aber zumindest eine Toilettenanlage.