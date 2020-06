Tagung der SPD Rhein-Sieg : SPD-Kreisverband wählt Denis Waldästl zum Kandidaten für die Wahl des Landrats

Hennef Delegierte der SPD Rhein-Sieg wählen Denis Waldästl einstimmig zu ihrem Landratskandidaten. Coronabedingt gestaltet sich der Wahlkampf im Vorfeld der Kommunalwahl im Spetmeber vor allem digital.

Seit Samstag ist es nun auch amtlich: Elf Monate nach seiner Nominierung haben die Delegierten des SPD-Kreisverbands Rhein-Sieg Denis Waldästl in Hennef einstimmig zu ihrem Kandidaten für die Wahl des Landrats im September gewählt. 122 von 130 geladenen Delegierten hatten sich in der Mehrzweckhalle Meiersheide eingefunden, um im Vorfeld der Kommunalwahl neben ihrem Landratskandidaten auch die Direktkandidaten für den Kreistag zu wählen und eine Reserveliste zur Kreistagswahl aufzustellen.

Die Vorbereitung waren dieses Mal mit einem enormen Aufwand verbunden, wie Günter Freitag, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks Rhein-Sieg, berichtete. Denn nach der Coronaschutzverordnung mussten Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern getroffen werden. Das erste Problem bei der Planung sei gewesen, einen geeigneten Raum zu finden. „Um die 130 Delegierten mit dem geforderten Abstand an Einzeltischen unterbringen zu können, brauchten wir einen Raum, der normalerweise 400 bis 500 Menschen fasst“, so Freitag.

Markierungen erinnern an Mindestabstand

Mund- und Nasenschutz war am Samstag für alle Pflicht, allerdings durften die Masken am Tisch abgenommen werden. Deutlich sichtbare Markierungen erinnerten daran, den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten, an allen Ein- und Ausgängen des Tagungsraums, im Foyer und am Check-in standen Desinfektionsmittel bereit. Alle Fenster waren geöffnet, um für eine ständige Luftzirkulation zu sorgen. Gewählt wurde am Platz. Eine Pause gab es nicht. „Damit wollen wir auch verhindern, dass sich Gruppen bilden“, erklärte Freitag. Speisen durften nicht gereicht werden, lediglich Kaltgetränke standen bereit, die man sich aber nur einzeln holen durfte.