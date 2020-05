Feuerwehreinsatz in Hennef : Mann schläft beim Kochen ein und ruft Feuerwehr auf Plan

Feuerwehreinsatz an der Frankfurter Straße in Hennef. Foto: Christof Schmoll

Hennef Er schlief ein, als die Hähnchenschenkel im Kochtopf schmorten: Auf diese Weise hat ein Mann in Hennef einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gelöscht werden musste aber nicht.

Ein Mann in Hennef ist beim Garen von Hähnchenschenkeln eingeschlafen und hat so die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Er kam am Sonntagabend mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Aus seiner Wohnung über einer Gaststätte an der Frankfurter Straße war Rauch über den Balkon ins Freie gestiegen, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.