Wohnraum in NRW : Deutlich mehr neue Wohnungen im Rhein-Sieg-Kreis

Bonn/Region NRW hat beim Wohnungsbau im vergangenen Jahr die höchste Zahl an Neubauten der vergangenen zehn Jahre erreicht. Die regionalen Unterschiede sind dabei groß. Kaum Veränderungen gibt es in Bonn, deutlich mehr neue Wohnungen im Rhein-Sieg-Kreis.

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangen Jahr knapp 43.000 Wohnungen in Neubauten fertiggestellt worden. Das ist ein Plus von 2,8 Prozent im Vergleich zu 2018 und zugleich die höchste Zahl an Neubauten der vergangenen zehn Jahre, wie das Statistische Landesamt am Dienstag berichtete. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 waren in NRW nur knapp 30.000 Wohnungen fertiggestellt worden.