Unfall in Hennef : Radfahrer und Fußgängerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall in Hennef. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Hennef Am Donnerstag hat es einen Unfall in Hennef gegeben. Ein Radfahrer und eine Fußgängerin stießen zusammen und zogen sich schwere Verletzungen zu.

Am Donnerstag hat es gegen 16.50 Uhr einen Unfall in Hennef gegeben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr ein 66-jähriger Mann aus Eitorf mit seinem Rennrad aus Richtung Hennef-Zentrum in Richtung des Allner Weges. In Höhe des Horstmannstegs traf er auf zwei Fußgängerinnen, die in die selbe Richtung unterwegs waren.