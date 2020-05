Kosten für präventive Tests : Rhein-Sieg-Kreis hofft auf Verordnung aus Berlin

Noch ist unklar, ob die Kosten für präventive Tests in Altenheimen von den Krankenkassen übernommen werden. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Rhein-Sieg-Kreis Die Kosten für präventive Tests werden aktuell vorgestreckt. Kommunale Mitarbeiter im Rhein-Sieg-Kreis sollen außerdem laut Landrat Sebastian Schuster nur im Notfall Kontakte verfolgen.

Die Verwaltungsmitarbeiter in den Kommunen des Kreises bleiben, wo sie sind. Das betonte Landrat Sebastian Schuster bei der Pressekonferenz zur Lage der Corona-Pandemie . 120 Mitarbeiter haben die Kommunen dem Kreis insgesamt zu Beginn der Pandemie angeboten. Sie sollten als Unterstützung bei der Nachverfolgung der Kontakte Corona-Infizierter eingesetzt werden. „Aber nur, wenn es nötig ist“, so Schuster zu den Sorgen einiger Bürgermeister, sie müssten nun für 18 Monate auf ihre Mitarbeiter verzichten.

Zunächst ist geplant, 150 Mitarbeiter in einer Software zu schulen, die die Kontaktverfolgung einfacher machen soll, im Anschluss daran die 120 bereit gestellten Mitarbeiter der Städte und Gemeinden. „Aber alle bleiben an ihren Schreibtischen und werden nur eingesetzt, wenn sie gebraucht werden“, so der Landrat.