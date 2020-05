112 akute Fälle im Kreis : Rhein-Sieg-Kreis startet Corona-Tests in Fleischbetrieb

Die Zahlen im Rhein-Sieg-Kreis

Die Zahl der Menschen, die im Rhein-Sieg-Kreis positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden, seit Freitag um sechs auf 1202 gestiegen (Stand 10. Mai, 17 Uhr). Wie die Kreispressestelle mitteilte, gelten davon 1044 Personen als genesen, als aktuelle Fälle werden noch 112 gezählt. In sogenannter häuslicher Absonderung befinden sich zurzeit rund 1500 Menschen.

Seit Freitag wurde kein weiterer Todesfall gemeldet.Insgesamt gab es bislang 46 Verstorbene in folgenden Kommunen: Alfter (1), Bad Honnef (2), Bornheim (3), Eitorf (4), Lohmar (2), Meckenheim (2), Much (1), Niederkassel (1), Rheinbach (2), Sankt Augustin (19), Siegburg (1), Swisttal (2), Troisdorf (2) und Windeck (4). Der Kreis nennt in seinem Sachstand zum Coronavirus für die Kommunen jeweils die bestätigten Corona-Fälle insgesamt und die aktuellen Infektionen. Die Verteilung sieht so aus: Alfter (bestätigt 60/aktuell 3), Bad Honnef (68/2), Bornheim (108/13), Eitorf (45/2), Hennef (75/5), Königswinter (105/22), Lohmar (74/10), Meckenheim (69/6), Much (20/0), Neunkirchen-Seelscheid (29/2), Niederkassel (48/6), Rheinbach (55/6), Ruppichteroth (11/0), Sankt Augustin (146/9), Siegburg (83/5), Swisttal (33/4), Troisdorf (110/9), Wachtberg (33/1), Windeck (30/7).