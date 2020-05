Freier Eintritt am Sonntag : Das Siegburger Stadtmuseum feiert seinen 30. Geburtstag

Siegburg Es hätte eine große Feier sein können, aber Corona sorgt dafür, dass das 30-jährige Bestehen des Stadtmuseums auf Sparflamme läuft. Immerhin gibt es Geschenke: Besucher haben am Sonntag freien Eintritt. Und der Förderverein schenkt einen Druck des berühmten Pop-Art-Künstlers Andy Warhol.

In knapp vier Jahren geplant und erbaut, feierte das Siegburger Stadtmuseum 1990 ganz groß die festliche Eröffnung im „Humperdinck Haus“. 30 Jahre später, am 19. Mai 2020, wird eher im kleinen Rahmen gefeiert. In Corona-Zeiten sind eben auch die Geburtstage besonderer Gebäude von Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen betroffen. So ließ Bürgermeister Franz Huhn am Dienstag in einer Pressekonferenz die Geschichte des Museums Revue passieren. „Große Schlachten haben hier stattgefunden“, sagte Huhn, der auch den Architekten Hartmut de Corné begrüßte.