Kurz vor der Marktreife : Tüftler testen erstmals neuen Diesel-Kraftstoff

Die Tüftler Waldemar Lewtschenko (l.) und Anton Ledwon an ihrem neuen Reaktor in ihrer Halle im Siegburger Gewerbegebiet. Foto: Ingo Eisner

Siegburg Anton Ledwon und Waldemar Lewtschenko arbeiten in einer Siegburger Halle an ihrem neuen Diesel-Kraftstoff. Erste Tests verliefen aus ihrer Sicht positiv.

Der Empfangsbereich in der Siegburger Halle wirkt mit seinen roten Ledersofas eher wie ein Großraumbüro. Nebenan schweißt Alexander Braun an einem Filter für den neuen Reaktor, während Waldemar Lewtschenko in seiner „Chemie-Ecke“ gemeinsam mit Anton Ledwon tüftelt. Neben Reaktoren, in denen sauberer Diesel entsteht, verfügt die Halle über etliche Werkbänke und Werkzeug, denn das Team baut alles, was es zur Kraftstofferzeugung benötigt, selbst.