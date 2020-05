Start der Freibadsaison : Siegburger „Oktopus“ öffnet am Samstag

Start in die Freibad-Saison: Das Sieburger Oktopus öffnet ab Samstag seine Außenbecken. Es dürfen aber nur maximal 500 Besucher ins Bad. Foto: Nadine Quadt

Siegburg Gute Nachricht für Schwimmbadfreunde: Am kommenden Samstag können sie ins Oktopus. Allerdings gelten in Corona-Zeiten einige Beschränkungen. So dürfen nur 500 Besucher gleichzeitig im Bad sein.

Bis zu 3500 Besucher zieht es normalerweise zum Saisonstart ins Freibad des Siegburger Oktopus. Rein wettertechnisch könnten sich die Besucherzahlen auch am Samstag, 23. Mai, in diesem Bereich bewegen. Diesmal dürfen aber höchstens 500 Badegäste die Kasse passieren. Das ist eine der Auflagen, unter denen die Stadtbetriebe die Außenbecken ihres Freizeitbades öffnen.

Damit sind sie die ersten im Rhein-Sieg-Kreis. Die Stadt Sankt Augustin erklärte auf Nachfrage, dass sie noch keine Entscheidung über eine Freibadöffnung getroffen hat. Und das Troisdorfer Aggua ist nach einem Brand voraussichtlich bis Herbst geschlossen. „Bis zu dem Tag als in NRW beschlossen wurde, dass Schwimmbäder wieder öffnen dürfen, war ich der festen Überzeugung, dass wir unser Freibad diese Saison nicht öffnen“, sagte Bürgermeister Franz Huhn am Dienstag.

Öffnung als ein Stück Sozialpolitik

Die grundsätzliche Erlaubnis habe ihn aber zum Umdenken bewogen. Vor allem vor dem Hintergrund, „dass uns ein heißer Sommer erwartet, Massen nicht wie sonst in den Urlaub fahren werden und Familien ohnehin schon seit Wochen mit einer Mehrfachbelastung leben müssen“.

Das Freibad zu öffnen, sei sozialpolitisch notwendig. Über das Wie haben Huhn und Stadtbetriebevorstand André Kuchheuser lange diskutiert.

Konzept für Infektionsschutz und mehr Mitarbeiter

Das Ergebnis ist ein striktes Konzept, das Oktopus-Betriebsleiter Denis Jakobs erarbeitet hat. Nur bei einer Obergrenze von 500 Besuchern sei es möglich, alle Infektionsschutzvorgaben einzuhalten und den stark erhöhten Personalbedarf zu planen, erklärte er.

14 Mitarbeiter arbeiten täglich von 10 bis 20 Uhr in zwei Schichten. „Übergaben finden kontaktlos statt.“ Die Hygienestandards seien intensiviert worden. So gibt es zusätzliche Desinfektionsmittel, kürzere Reinigungsintervalle, genaue Hygieneanweisungen, und in geschlossenen Räumen muss ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Zutritt nur mit Online-Ticket

Die Sammelumkleiden bleiben zu, nur eine reduzierte Zahl von Spinden ist nutzbar. Der Sprungturm und die große Rutsche sind geschlossen. „Es kommt nur rein, wer sich vorher online ein Ticket gekauft hat“, erklärte Huhn.

Das solle auch lange Warteschlangen verhindern. Die Eintrittskarten können über die Internetseite des Oktopus und in den sozialen Medien zwei Tage im Voraus gekauft werden. „Dort ist auch jederzeit der Status der verfügbaren Tickets einzusehen“, sagte Rita Gaines-Willems vom Oktopus.

Das Hallenbad bleibt geschlossen. Nutzen dürfen es ab Juni nur der Schwimmverein Hellas, die DLRG und die Schwimmschule Lohmann nach Vorlage eines Infektionsschutz- und Zugangskonzepts. Und auch für Frühschwimmer gibt es eine Sonderregelung: „Sie dürfen nach Anmeldung dienstags bis freitags von 6 bis 8 Uhr ins Bad“, so Jakobs.

Huhn: „Das funktioniert nur, wenn alle mitmachen.“ Auf die Mithilfe aller Besucher setzen auch Jakobs und seine Mitarbeiter. „Es gibt an jedem Becken, auf der Wiese und an den Umkleiden eine Aufsicht“, so der Betriebsleiter. Diese achte auf die Einhaltung der Corona-Regeln, die auch auf Aushängen erklärt seien.

„Ein heikler Punkt ist die Kasse.“ Daher gebe es dort Securitykräfte. „Es darf immer nur eine Person mit Mundschutz in den Kassenbereich eintreten“, erklärte er. Die Kontaktdaten der Badbesucher seien über den Ticketverkauf erfasst. Im gesamten Schwimmbad wird übrigens auf Bargeld verzichtet.