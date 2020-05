Banner am Busbahnhof : ADFC fordert ein Mobilitätskonzept für Fahrradfahrer in Hennef

Hennef Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club weist mit einem Banner in Hennef auf aus seiner Sicht notwendige Maßnahmen für Radler hin. Die Fahrradfahrer sind unzufrieden mit der Situation.

Eigentlich sollte das Banner mit den Forderungen des ADFC für ein fahrradfreundliches Hennef Ende März während der Veranstaltung „Hennef macht mobil“ präsentiert werden, die allerdings aufgrund der Corona -Krise abgesagt wurde. Nun hat die Hennefer Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs eine Stelle am Rande des Hennefer Busbahnhofs gefunden, wo das Banner ins Auge fallen soll: an der Baustelle des künftigen Wohn- und Geschäftshauses, das gleichzeitig auch das neue Domizil der Hennefer Polizei werden soll.

Dass immer mehr Menschen, besonders in den Großstädten, derzeit aufs Rad steigen, um während der Corona-Krise nicht den öffentlichen Personennahverkehr nutzen zu müssen, hat in den vergangenen Tagen beispielsweise in Berlin zu so genannten Popup-Radwegen geführt, die von einem auf den anderen Tag eingerichtet wurden. Davon ist Hennef allerdings weit entfernt. „Wir setzen uns dafür ein, dass Hennef fahrradfreundlicher wird“, sagte van Riesen.