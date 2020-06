Unfall auf der B8 : Fünf Verletzte nach Zusammenstoß in Hennef

Hennef Bei einem Unfall wurden am Montagnachmittag fünf Menschen leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wer auf die falsche Fahrbahn geriet, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Fünf Personen sind bei einem Unfall in Hennef am Montagnachmittag verletzt worden. Zwei Autos kollidierten auf der B8 in Hennef. Eine vierköpfige Familie aus Bonn hatte sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr bereits aus ihrem Fahrzeug befreien können. Das Auto war nach dem Unfall im Graben neben der B8 zwischen Hennef und Lichtenberg nahe Hossenberg liegengeblieben. Dort endete die Fahrt vor einem Baum. Die Familie wurde in die Bonner Uniklinik geliefert.