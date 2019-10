Produktion auf der Drachenburg : So können Sie bei „Bares für Rares“ in Königswinter dabei sein

So können Sie bei „Bares für Rares“ in Königswinter dabei sein

Königswinter Die Fernsehsendung „Bares für Rares“ kommt zurück auf die Drachenburg. Kommende Woche beginnt die Produktion, und es ist möglich, sich als Zuschauer anzumelden und live vor Ort dabei zu sein.

Die Sendung wird von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober, als Abendshow und auf einem Außengelände produziert. Wer also hautnah erleben möchte, wie Horst Lichter und Co. „Rares“ bewerten, sollte sich beeilen: Noch gibt es freie Plätze. Auf der Anmeldeseite ist zu sehen, wie viele Plätze zu welcher Zeit frei sind. Wer Samstag oder Sonntag dabei sein möchte, muss schnell sein: Hier gibt es nur noch wenige freie Plätze. Besser sieht es da am Freitag aus: Zum Teil sind noch mehr als 300 Plätze verfügbar.