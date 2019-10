Pächter geht in Rente : Letzte echte Kneipe im Kirchspiel Stieldorf macht zu

Pächter geht in Rente

Schließt Ende November: Harald Noe, Pächter des Rauschendorfer Hofs, geht in den Ruhestand.

Königswinter-Stieldorf Mit dem „Rauschendorfer Hof“ schließt wohl die letzte Kneipe im Kirchspiel Stieldorf. Der Pächter geht in Rente und es gibt keinen Nachfolger.

Das Kirchspiel Stieldorf verliert wahrscheinlich seine letzte echte Kneipe. Harald Noe hat seinen Pachtvertrag im Rauschendorfer Hof nach knapp zehn Jahren zum 30. November gekündigt. "Ich gehe in Rente", sagt er.

Vor zweieinhalb Jahren war auch die Gaststätte "Op de Hüh" im benachbarten Bockeroth geschlossen worden. Das Gebäude wurde inzwischen abgerissen. Der Pächter des Gasthauses Friedrichshöhe hatte nach viereinhalb Jahren aufgehört. Ein Nachfolger wurde nicht gefunden. Ein Gastronom, der das Gasthaus übernimmt, ist auch in Rauschendorf nicht in Sicht. Was aus dem Lokal wird, dessen Eigentümer im Frühjahr gestorben ist, ist noch offen. Eine Nachfrage bei der Erbengemeinschaft blieb ohne Ergebnis.