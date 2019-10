Königswinterer Christophorusschule : Bläck Fööss rocken die CJD-Aula in Königswinter

Königswinter Drei Tage hintereinander rockten die Bläck Fööss auf Einladung des Damenkomitees Fidele Freundinnen Postalia die CJD-Aula. Auch Gründungsmitglied Bömmel Lückerath war wieder dabei. Seit 2012 sind die Bläck Fööss Ehrenmitglieder der KG Fidele Freunde Postalia.

Bei all den fröhlichen Schunkel- und Klatschmomenten hatten auch die nachdenklichen Töne bei den drei Konzerten einen festen Platz. Der Blick ging nach Halle, wo bei einem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen waren. "Es gibt nichts Kostbareres als Frieden und Freiheit in einer gelebten Demokratie", formulierte Bassist Thodam eindringlich. Mehr Toleranz gegenüber anderen Religionen und Meinungen sei wichtiger denn je. Die Band stimmte dazu das besinnliche Stück "Unger'm Adler" an, in dem ein Steinadler in einem Kölner Park symbolisch an die gefallenen Soldaten der Weltkriege erinnert.