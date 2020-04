Ramadan in Bonn wird einsam : „Das Gemeinschaftsgefühl werden viele in diesem Jahr vermissen“

Die Stadt Bonn will kontrollieren, ob die Verordnungen während des Ramadans eingehalten werden. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wie die christlichen Kirchen sind auch die Moscheen geschlossen. Das ändert diesmal den Ramadan. Die Gemeinden beteuern, sich an die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie halten zu wollen



Die Pandemie lähmt weiterhin das religiöse Leben in Bonn. Während die christlichen Konfessionen erst vor wenigen Tagen Ostergottesdienste, Kreuzwegandachten sowie Erstkommunionfeiern ausfallen lassen mussten, gelten jetzt auch für die rund 36.000 Moslems in der Stadt (größtenteils aus der Türkei, aus Bosnien und den arabischen Ländern) strenge Auflagen für den Fastenmonat Ramadan, der vor wenigen Tagen begonnen hat. Betroffen davon ist nicht nur das gemeinsame Gebet in der Moschee, sondern ebenso das traditionelle wie beliebte Fastenbrechen mit Freunden und der Familie bei Sonnenuntergang.

„Für die Moscheen gilt – wie für alle religiösen Einrichtungen – nach wie vor das vom Land NRW ausgesprochene Verbot für Versammlungen zur Religionsausübung“, erklärt die Integrationsbeauftragte Coletta Manemann. In der vergangenen Woche hat die Landesregierung zwar angekündigt, sie sei im Gespräch mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften, um „gemeinsam eine Perspektive für die Weiterführung des religiösen Lebens in NRW zu entwickeln“, bisher gibt es jedoch noch keine Lockerungen. „Mit Blick auf den Fastenmonat Ramadan wäre eine Öffnung zum jetzigen Zeitpunkt auch das falsche Signal“, sagt Manemann.

„Das ist schon eine ganz besondere Situation für uns“, reagiert Sanaa Elaidi, Vorsitzende des muslimischen Vereins „Haus der Generationen“ in Bad Godesberg. Und da der Muezzin nicht zum Gebet rufen kann, tut das eben ein Vereinsmitglied via Internet. „Er informiert uns jeden Tag über die exakte Zeit“, sagt Elaidi.

Traurig sei allerdings, dass man sich nicht wie üblich im großen Kreis zum gemeinsamen Essen verabreden kann. Aber, so betont die Vereinsvorsitzende, darin liege vielleicht eine Chance. Spiritualität und Besinnung seien eher im engeren Familienkreis als in großer Runde möglich. Ihren Optimismus lässt sie sich trotz allem nicht nehmen. „Vielleicht gibt es bis zum Zuckerfest Lockerungen“, hofft sie. Damit endet der Ramadan am 23. Mai.

Nach dem Eindruck von Rahim Öztürker, dem Vorsitzenden des Bonner Integrationsrates, haben sich viele Menschen mit den Einschränkungen arrangiert. „Es gibt eine große Akzeptanz der Muslime in Bonn, die Bestimmungen einzuhalten“, sagt er. Natürlich sei es traurig, wenn auf das gemeinsame Fastenbrechen und womöglich auf das abschließende Zuckerfest verzichtet werden muss. Aber: „Sie wissen alle, dass diese Maßnahmen wichtig sowie sinnvoll und zu ihrem eigenen Schutz sind“, ergänzt er.

Neue Wege geht derzeit auch die Islamische Hochschulvereinigung in Bonn. „Das Gemeinschaftsgefühl werden viele in diesem Jahr vermissen“, vermutet der Vorsitzende der Vereinigung. Zur Gemeinschaft gehören hauptsächlich Studenten, die ohne Familie hier leben. „Und um die machen wir uns schon Sorgen“, fügt er hinzu. Um wenigstens so etwas wie Gemeinschaft zu vermitteln, würden in den kommenden Wochen tägliche Vorträge über die sozialen Medien gestreamt.

Ramadan Der muslimische Fastenmonat Der Fastenmonat Ramadan ist der neunte Monat im islamischen Mondkalender und dauert 29 oder 30 Tage. Auf ein Jahr hochgerechnet ist der islamische Kalender um 10 oder 11 Tage kürzer als der Gregorianische, weshalb der Ramadan jährlich um anderthalb Wochen nach vorne rutscht. Das Fasten gehört zu den fünf Säulen des Islam. Gläubige Moslems verzichten im Ramadan tagsüber auf Nahrung.