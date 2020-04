Versuchter Straßenraub : Straßenräuber in Bonn wurde mit Haftbefehl gesucht

Straßenräuber in Bonn wurde mit Haftbefehl gesucht

Bonn Ein 37-Jähriger hat am Samstagabend versucht, einem 21-Jährigen dessen Handy zu klauen. Die Polizei konnte ihn wenig später stellen. Dabei stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Polizei hat am Samstagabend in der Bonner Innenstadt einen 37-jährigen Mann festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde. Um 22.20 Uhr hatte der Gesuchte laut Polizeibericht am Bertha-von-Suttner-Platz versucht, einem 21-Jährigen das Mobiltelefon zu entreißen.